Gigione e Jo Donatello chiusi in casa a Boscoreale: ecco l’inno contro il Coronavirus IL VIDEO

Cantano dal divano di casa a Boscoreale, Gigione ed il figlio Jo Donatello, ed il loro inno contro il Coronavirus è già virale. Luigi Ciaravola ha rimesso in gioco la sua musica semplice per cercare di portare un po’ di allegria e dare un messaggio sociale ai loro fans. Si legge dal web come motivazione del lancio di questo brano: «Anche in questo particolare momento storico dettato dalle incertezze e dalla paura, siamo sempre presenti con le nostre canzoni per donarvi leggerezza in queste pesanti giornate».

Così che dai palchi e dalle piazze che aspettano con ansia il loro ritorno, il duo padre e figlio, ha lanciato questo nuovo brano che parla del “maledetto virus che avanza ogni giorno di più». Il gesto è stato molto apprezzato dai fans, che subito hanno iniziato a condividere la canzone del proprio beniamino, coinvolgendo subito la rete che ha creato meme e fatto girare la canzone sui social network e sui cellulari di tutto il Centrosud italiano.