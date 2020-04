Fuga da film nel Vesuviano, scappa contromano per evitare ​un posto di blocco: arrestato

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale P.T., 40enne di Torre del Greco.. Durante un posto di controllo, l’uomo imboccava contromano la rotonda nei pressi di corso Umberto per evitare i controlli. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e tratto in arresto. Sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio

