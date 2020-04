Folla a Saviano per l’addio a Sommese, 54 persone identificate e multate dai carabinieri

In relazione agli assembramenti verificatisi lo scorso 18 aprile presso l’ospedale di Nola e il Comune di Saviano, in occasione del tragitto del feretro del Sindaco Sommese, i Carabinieri della Compagnia di Nola, alla data odierna, hanno complessivamente notificato 54 sanzioni amministrative ad altrettante persone individuate tra i presenti ai due eventi. Sono tuttora in corso attività per l’identificazione di ulteriori partecipanti agli assembramenti.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE