Focolaio di Coronavirus a Torre del Greco: altri cinque contagi. Il totale è di 85 con 15 morti

Cinque nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati a Torre del Greco dopo quattro giorni senza tamponi risultati positivi. A comunicarlo è il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, che in una nota fornisce l’ultimo aggiornamento legato al lavoro del Centro operativo comunale al termine del consueto punto con l’unità di crisi della Protezione civile regionale e l’Asl Napoli 3 Sud. Di contro il primo cittadino annuncia anche la definitiva guarigione di altri quattro soggetti. Sulla scorta di questi dati, il numero dei cittadini residenti a Torre del Greco attualmente positivi al Coronavirus è di 48: 15 i soggetti ospedalizzati mentre i restanti 33 sono in isolamento domiciliare. Con il decesso accertato ieri “post-mortem” sono 15 le persone morte dall’inizio della pandemia per un totale di 85 contagi compresi i guariti. «Stiamo lavorando – chiarisce Palomba – per garantire al massimo la tranquillità e la serenità di tutti i cittadini, perché nessuno si senta solo ed emarginato. Bisogna essere quanto più possibile osservanti delle misure di contrasto e contenimento previste dal Governo per uscire quanto prima dall’emergenza che vede particolarmente coinvolta la nostra città».

