Fini con l’auto contro le barriere a Saviano, morto 49enne di San Gennaro Vesuviano

Era andato a sbattere una settimana fa contro le barriere per limitare la zona rossa da Coronavirus a Saviano. Il 49enne di San Gennaro Vesuviano coinvolto in quel terribile sinistro non ce l’ha fatta, ed è deceduto nella notte all’ospedale Cardarelli dove era stato ricoverato. La vittima V. O. M., stava tornando dall’Ospedale del Mare dove aveva accompagnato la compagna di Saviano all’Ospedale del Mare per assistere l’anziana madre di lei. Poi quel tremendo impatto contro il new jersey forse non adeguatamente segnalato e comunque appena installato per circoscrivere la “zona rossa”.

Secondo quanto appreso le condizioni del 49enne si era aggravate subito dopo il ricovero in ospedale, dove l’uomo era arrivato in codice rosso ma ancora cosciente, così come dimostrano anche alcuni video girati sul posto e che qualcuno ha osato diffondere sui social. Tuttavia l’uomo aveva riportato fratture e lesioni agli organi interni, finendo in coma. Poi il tragico epilogo dopo circa una settimana in condizioni critiche.