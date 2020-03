Esplosione Coronavirus a Brusciano: 8 contagi ed una donna grave in ospedale

Aumentano ad otto i casi di Coronavirus a Brusciano. Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittidina nolana, Giuseppe Montanile. Tra questi c’è una famiglia completamente contagio: padre, madre e figlio che hanno avuto contatti con una persona arrivata dal Nord Italia. Come se non bastasse c’è anche una persona ricoverata in gravi condizioni in ospedale: si tratta di una donna anziana che sta lottando per la vita. Tutti gli altri contagi accertati sono invece nelle proprie abitazioni con sintomi leggeri e sotto cura medica. Intanto, sempre a Brusciano, ci sono altri casi sospetti per cui si è in attesa dell’esito dei tamponi.

