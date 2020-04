È il giorno delle bombe: ordigno della Guerra trovato tra i rifiuti nel Nolano

Una bomba probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata ritrovata anche a Comiziano, nel Nolano, dopo che nel primo pomeriggio era accaduto lo stesso a Terzigno. Una semplice causalità? È probabile sia così anche se i carabinieri stanno indagando per capire se possa esserci qualsivoglia correlazione tra i due episodi. A dare la notizia dell’ordigno rinvenuto a Nola è l’edizione online de Il Mattino. La bomba era nascosta tra un cumulo di rifiuti di carattere edile in zona del rione Iacp. Sono intervenuti gli Artificieri dei carabinieri per mettere l’area in sicurezza.

A Terzigno sono invece intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Torre Annunziata per garantire l’ordine pubblico in attesa degli Artificieri dell’Arma da Napoli che lavoreranno per capire la reale portata del pericolo dell’ordigno. Ad annunciare il ritrovamento era stato il sindaco Francesco Ranieri durante una diretta Facebook relativa al Coronavirus: «A Terzigno non ci facciamo mancare nulla, stiamo lontani da quella zona», ha detto.