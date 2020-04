Disabili e Covid-19, il sindaco Catapano risponde a De Luca: «Ecco gli elenchi, dice bugie»

«Nonostante l’Ambito Territoriale Sociale di zona, di cui San Giuseppe Vesuviano è Comune capofila, invii sempre tempestivamente gli elenchi di competenza e rendiconti con puntualità il proprio operato, la Regione Campania trasferisce i fondi a favore dei diversamente abili con notevole, cronico e grave ritardo. Siamo abituati alla narrazione colorita di De Luca, ma, avendo egli stesso dichiarato, poco fa, che l’unico Ambito Sociale dal quale non sarebbe stato inviato alla Regione Campania l’elenco delle famiglie con figli diversamente abili, è quello di cui il Comune di San Giuseppe Vesuviano è capofila, gli consigliamo di controllare bene la Pec». Non tarda ad arrivare la replica del sindaco Vincenzo Catapano a riguardo dei fondi destinati ai disabili.

Catapano aggiunge: «De Luca non scherzi con i diversamente abili e con le loro famiglie, ancor di più in questo particolare e delicato momento! Meno chiacchiere e più fatti». Il governatore nella diretta di ieri, parlando del sostegno per le famiglie con disabili, aveva affermato che mancavano all’appello solo gli elenchi relativo all’ambito che vede come capofila San Giuseppe Vesuviano e coinvolge i Comuni di Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, Poggiomarino, Terzigno e Striano. Intanto Catapano ha però pubblicato l’email inviata via Pec alla Regione Campania.