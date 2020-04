De Luca: «A Sant’Anastasia 53 contagi, ho chiesto al prefetto di fare qualcosa»

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare in diretta ed ha affrontato il tema della casa di riposo di Madonna dell’Arco, chiedendo interventi: «Ieri ci sono stati 221 nuovi contagi, in totale 2677 le persone contagiate. Abbiamo raddoppiato i tamponi, siamo quasi a 20mila, solo ieri 1833. Un invito a tutti: facciamo finta di non ascoltare questa valanga di frottole che ci cadono addosso, come il vaccino sperimentato sui topi in America. A Sant’Anastasia 53 contagi, ad Afragola e Casoria 24. Ho chiesto al prefetto di Napoli di mettere in piedi un intervento di particolare fermezza in questi Comuni. Non possiamo permetterci focolai. Nel complesso il dato campano si mantiene in linea con le previsioni dell’algoritmo. Siamo tranquilli, governiamo numeri che già conoscevamo una settimana fa».

