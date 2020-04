Covid-19, contagio di ritorno: muore donna di San Giuseppe Vesuviano

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ad 80 anni aveva sconfitto una prima volta il Coronavirus, ma dopo tre settimane è morta, uccisa – confermano fonti Asl – da un contagio di ritorno, caso raro ma non impossibile. Ciò che prima si temeva dopo è diventato realtà: l’anziana era stata ricoverata prima al Cotugno, poi guarita e dimessa per tornare positiva ed essere ricoverata al Covid Hospital di Scafati.

Poi poco alla volta l’anziana ha cominciato a stare di nuovo peggio, fino ad un arresto cardiaco che l’ha uccisa. San Giuseppe Vesuviano aveva esultato per la guarigione della nonnina, che alla sua età aveva sconfitto un “mostro” che sta ammazzando tanti anziani. Purtroppo il terribile epilogo e sarebbe una notizia orribile per tutto il mondo e per la comunità scientifica.