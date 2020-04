Covid-19, test positivo in una casa di riposo del Nolano: effettuati 110 tamponi

Venerdì a Villa Arianna di Scisciano è stato segnalato una paziente con tampone positivo al referente aziendale. Anche qui immediata la risposta Asl con il trasferimento presso un centro Covid ospedaliero, la sanificazione degli ambienti e, ieri mattina, tampone sia per i 60 ospiti, sia per i circa 50 operatori. Si è dunque in attesa dei risultati dei test, con la speranza che non ci sia un altro focolaio.

