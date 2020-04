Covid-19, terzo contagio a Boscotrecase: è una donna già in isolamento

È risultata positiva al tampone una donna che era in isolamento da 14 giorni. È il terzo caso di Coronavirus a Boscotrecase. Questa paziente era in contatto diretto con il primo caso di positività nel comune ai piedi del Vesuvio. «Il dipartimento di prevenzione mi ha appena comunicato l’esito positivo del tampone faringeo eseguito ad una concittadina, contatto diretto del primo positivo accertato il 3 aprile – spiega una nota del Comune – Lo stesso giorno, la signora risultata oggi positiva, era stata posta in isolamento fiduciario sorvegliato e il medico di base aveva provveduto subito alla richiesta di tampone eseguito però solo ieri. La signora, telefonicamente, riferisce di stare bene e continuerà quindi la sua quarantena fino a nuove disposizioni. I tamponi degli altri 7 contatti diretti del primo positivo sono invece tutti negativi». Tutti negativi, invece, i contatti diretti (8 in tutto) del secondo cittadino positivo a Boscotrecase, accertato ufficialmente mercoledì 15, che continueranno comunque ad osservare il periodo di quarantena obbligatoria.

