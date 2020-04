Covid-19, nuovo contagio a Palma Campania: è un uomo ricoverato in clinica a Somma Vesuviana

Settimo caso di coronavirus a Palma Campania. A comunicarlo il sindaco Nello Donnarumma: «Si tratta di un nostro concittadino che non è a Palma da inizio febbraio. A seguito di ischemia era stato prima ricoverato in ospedale e poi dal 17 febbraio presso la clinica di riabilitazione Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana. Da metà marzo non ha contatti con i familiari ed ha, molto probabilmente, contratto il virus in clinica. Ora è stato trasferito all’ospedale di Nola. Non si è resa necessaria alcuna ordinanza di quarantena». Palma Campania, intanto, ha fatto già registrare 5 cinque guariti. Gli unici due casi attivi sono quest’ultimo ed il cittadino bengalese 50enne ricoverato in terapia intensiva.

