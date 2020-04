Covid-19, nel Vesuviano arrivano i primi test rapidi: via ai controlli

Il Centro Polidiagnostico Mavis dona all’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata 70 test immunologici per la ricerca di anticorpi IgG e IgM anti Covid-19. «È notizia di questi giorni – spiega il sindaco Vincenzo Ascione – che il Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha indetto una procedura semplificata di massima urgenza per l’effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un’indagine a campione su tutto il territorio nazionale. Gli stessi saranno eseguiti dai laboratori a partire dal 4 maggio. Ebbene, in linea con il percorso intrapreso dal Governo Centrale, grazie a questa preziosa donazione, anche nella nostra Città verrà avviato un percorso di controllo epidemiologico, riservando estrema priorità ai dipendenti comunali appartenenti ai settori o dipartimenti cosiddetti “a rischio”, i quali hanno garantito e, con l’approssimarsi della “Fase 2”, continueranno a garantire continuità dei servizi essenziali di pubblica utilità».

