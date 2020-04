Covid-19 in clinica: a Somma Vesuviana 69 dipendenti in quarantena

Sono 69 in totale le persone in quarantena a Somma Vesuviana dopo i casi di Coronavirus alla Clinica Santa Maria del Pozzo ed in una casa di riposo a Scisciano: in 58 sono riconducibili al focolaio della struttura sanitaria cittadina, mentre i restanti 11 alla Rsa del Nolano dove finora è emerso un solo contagio tra gli ospiti e si attendono ulteriori tamponi. Ad illustrare le cifre è stato il sindaco Salvatore Di Sarno durante una diretta social: «Le vicende della clinica sono state difficili da affrontare, ma ci stiamo riuscendo insieme ai sanitari», ha ancora detto il primo cittadino.

