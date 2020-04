Covid-19, il focolaio nella clinica di Somma Vesuviana non è finito: c’è un altro contagio

Arriva a 23 il numero dei contagi all’interno della clinica Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana. Oggi è risultato positivo un altro paziente che è stato già trasferito al Covid Hospital di Boscotrecase. Segno che continuano i tamponi all’interno della casa di cura, dove i test si stanno ripetendo anche sui pazienti che erano risultati negativi. Un modo per tenere la situazione sotto controllo ed evitare che il contagio possa ulteriormente propagarsi come avvenuto in diverse strutture su tutto il territorio nazionale. Una volta arrivato l’esito del tampone, davanti alla clinica sommese è immediatamente arrivata un’ambulanza del “Soccorso San Gennaro” che ha permesso il trasporto in tutta sicurezza presso il nosocomio boschese. Il paziente affetto dal Covid-19 ha solo qualche sintomo ed al momento la sua situazione clinica non è grave.

