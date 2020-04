Covid-19 e fondi per i disabili: in ritardo l’ambito di San Giuseppe, Ottaviano e Poggiomarino

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto fare il punto della situazione Covid-19 in Regione. Di seguito l’analisi di De Luca, che in apertura ha voluto ricordare lo scrittore Luis Sepulveda. Poi sulle politiche sociali ha detto: «Da lunedì sarà disponibile il modulo per famiglie con figli sotto i 15 anni. Parliamo di reddito Isee fino a 20mila euro. Si può procedere con autocertificazione. Bonus disabilità minori abbiamo ricevuto elenchi, manca solo San Giuseppe Vesuviano. Ci sarà una tantum per studenti di 300 euro. Università e conservatori inclusi. Contributi con gravissime disabilità o grave indigenza: risorse già trasferite. Non ho notizie di altre regioni che abbiano stanziato tali risorse».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE