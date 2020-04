Covid-19, c’è l’ottavo contagio a Palma Campania: «Ma era già ricoverato»

«Ottavo caso di coronavirus di un nostro concittadino. Come per il settimo si tratta di una persona ricoverata da quasi due mesi presso la clinica di Santa Maria del Pozzo». Ad annunciarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma che aggiunge: «Dall’inizio dell’epidemia non gli può far visita alcun familiare per cui non si è resa necessaria nessuna misura di quarantena nella nostra città».

