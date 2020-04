Covid-19, apre il cimitero nella città focolaio del Vesuviano

By

Il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba riapre il cimitero comunale, chiuso per oltre un mese a causa dell’emergenza Coronavirus. Il primo cittadino, con apposita ordinanza, ha infatti stabilito che da oggi e’ possibile accedere al camposanto cittadino ”per le sole finalita’ di culto”. L’accesso sara’ possibile, come si legge nel provvedimento, ”tutti i giorni, escluso il martedi’, giorno di chiusura, secondo l’orario consueto”. Il sindaco ha stabilito inoltre che i frequentatori dovranno ”evitare assembramenti, mantenere la distanza tra loro di almeno un metro, indossare dispositivi di protezione individuale”. A tal proposito ”e’ fatto obbligo alle congregazioni e alle confraternite di effettuare, prima dell’apertura, la sanificazione delle aree di pertinenza quale imprescindibile condizione all’accesso ai relativi spazi, conformemente alle normative del Ministero della Salute vigenti in materia”.