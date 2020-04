Covid-19, all’ospedale di Boscotrecase la cura Ascierto salva altri 10 pazienti  

Dopo un decesso avvenuto a Pasqua, il Covid Hospital di Boscotrecase fa registrare anche miglioramenti e buone risposte alle terapie e alla cura Ascierto. Oggi, infatti, dovrebbero essere dimessi altri due guariti, mentre almeno otto pazienti ancora positivi ma senza sintomi sono stati trasferiti nel reparto per sub acuti al terzo piano del nosocomio. Gli operatori sanitari fanno sapere che sono anche diminuiti i pazienti in rianimazione, passati da sei a quattro; cinque in sub intensiva, sette al pronto soccorso e diciannove nel reparto di Medicina Generale. Già nelle settimane scorse sono stati dimessi altri quattro pazienti dell’area vesuviana tutti trattati e guariti attraverso la somministrazione del farmaco sperimentato e diventato protocollo dopo il lavoro dell’oncologo napoletano del Pascale.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE