Covid-19, a San Giuseppe Vesuviano torna il presidio dell’Esercito

«Manteniamo la soglia di attenzione molto alta. Sono e saranno giorni cruciali. Grazie agli uomini dell’Esercito Italiano che stanno presidiando piazza Garibaldi». A scriverlo sui social network ed a postare l’immagine dei militari nel centro cittadino è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Il primo cittadino già nei giorni scorsi aveva chiesto nuovamente l’arrivo in città dei militari per dare manforte alle forze dell’ordine durante l’attività per limitare gli spostamenti e ridurre il contagio da Coronavirus.