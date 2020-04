Covid-19, a Poggiomarino un nuovo contagio ed una guarigione

Si aggiorna ancora il conto dei contagi da Coronavirus a Poggiomarino, dove nelle ultime 24 ore ci sono da aggiungere un nuovo contagio ed una guarigione. Risultato positivo al tampone il figlio di una donna già ricoverata in ospedale per Covid-19 e che era in quarantena già da qualche settimana. A differenza della madre, il giovane ha pochi sintomi ed è in isolamento domiciliare. Guarita inoltre la paziente più giovane di Poggiomarino, una ragazza che è risultata negativa al doppio tampone.

