Coronavirus, un’altra vittima a Boscotrecase: era paziente di una casa di riposo

Ancora una vittima al Covid Hospital di Boscotrecase dove ha perso la vita un’anziana di 86 anni che era ospiti della casa di riposo “Villa delle Camelie” di Ercolano, laddove nei giorni scorsi era scoppiato un focolaio con numerosi contagi e diverse vittime. La donna, M. C., era ricoverata in condizioni disperate e le patologie pregresse non hanno consentito alcuna terapia. Con la morte di M. C. non ci sarebbero più contagi nell’Rsa vesuviana, dove adesso i pazienti sono tutti guariti o purtroppo deceduti.

