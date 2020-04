Coronavirus, un morto all’ospedale di Boscotrecase: è una donna di Torre Annunziata

By

Nuovo decesso da Coronavirus a Torre Annunziata. Si tratta di una donna di 71 anni deceduta questa mattina al Covid-Hospital di Boscotrecase, presso il quale era ricoverata dallo scorso 3 aprile. Sono, dunque, tre i decessi per contagio da Covid-19 avvenuti nella citta oplontina. Le altre vittime sono due uomini di 75 e 55 anni, deceduti rispettivamente il 23 marzo e il 6 aprile. I soggetti attualmente positivi sono sei, due dei quali risultati negativi anche al secondo tampone. Entrambi, dopo il nulla osta definitivo dei medici che arriverà nelle prossime ore, dovrebbero essere dimessi e far rientro presso le proprie abitazioni.

Sono 131 i tamponi effettuati sul territorio cittadino. Ventisette, invece, le persone in isolamento domiciliare. Sale a 1.822 il numero dei cittadini controllati dalle forze dell’ordine, 38 dei quali sanzionati per aver violato le prescrizioni sulla gestione e il contenimento dell’epidemia imposte da Governo e Regione. «Purtroppo oggi siamo costretti a registrare la terza vittima dall’inizio dell’emergenza sanitaria – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – L’Amministrazione Comunale partecipa al dolore della famiglia per la perdita della loro congiunta e si stringe idealmente intorno ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze».