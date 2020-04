Coronavirus, un altro morto a Torre del Greco: ora le vittime sono 19

Salgono a 19 le vittime del Coronavirus a Torre del Greco, dove c’è il focolaio più ampio dell’area vesuviana. A perdere la vita un 60enne marittimo che abitava in una delle zone con il maggiore tasso di contagi della città corallina. L’uomo era risultato positivo due settimane fa e poi ricoverato in ospedale dove le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto in prima mattinata. Una nuova brutta notizia per Torre del Greco dove ormai da qualche giorni non ci sono nuovi tamponi positivi.

