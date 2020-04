Coronavirus, test veloci nella casa di riposo a Madonna dell’Arco: positivi 3 operatori

Tre ospiti e due operatori di residenze sanitarie assistite sul territorio dell’Asl Napoli 3 Sud sono risultati positivi al Covid-19 grazie al test rapido. Le Rsa che sono state ispezionate per verificare la corretta applicazione delle misure di prevenzione per la diffusione del Coronavirus sono state dieci. In sette, di cui cinque per anziani e due per disabili, sono stati eseguiti test rapidi su circa 350 ospiti e 300 operatori. I test effettuati hanno dato esito negativo tranne che in cinque casi che sono stati posti in isolamento e sottoposti a tampone ed ora in attesa di risultato. Alla Rsa Madonna dell’Arco, dove gli ospiti presenti sono tutti in buone condizioni generali, sono stati effettuati i primi tamponi di controllo sui sei dipendenti positivi. In tre casi si sono negativizzati e, appena riceveranno il risultato del tampone di controllo effettuato oggi, potranno lasciare a breve la struttura. In due casi il tampone è ancora positivo e in uno è da ripetere. La prossima settimana saranno sottoposti al tampone tutti gli ospiti positivi. Sempre la settimana prossima continueranno nelle strutture i sopralluoghi per verificare le misure di contenimento covid e contestualmente saranno eseguiti i test sierologici su ospiti e operatori

