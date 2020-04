Coronavirus, Terzigno piange la quarta vittima: è un 72enne ricoverato a Boscotrecase

By

«Con infinita tristezza comunico la dipartita di Giovanni Auricchio, terza vittima di questo maledetto virus. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento drammatico». A comunicalo è stato il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, città che piange il 72enne dopo il decesso di una coppia di coniugi anziani e di un docente 59enne che per le statistiche va però segnalato a San Valentino Torio, città dove viveva da alcuni anni pur essendo un terzignese purosangue. L’ultima vittima in città del Covid-19 era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Boscotrecase dove si è spento nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.