Coronavirus, settimo caso a Boscoreale: la donna ricoverata non ha avuto contatti con altri malati

È arrivata questa sera la notizia del settimo caso accertato di Coronavirus a Boscoreale. Si tratta di una donna che era stata portata in ospedale proprio perché in preda a febbre e dispnea. Il tampone ha confermato la positività della 50enne. Secondo quanto appreso la paziente non aveva avuto nessun contatto con altre persone già contagiate in città e nemmeno altrove, dunque si tratta come si dice in gergo medico di un nuovo “cluster”. Le condizioni della donna sono monitorate in ospedale e chiaramente tutti i suoi familiari si trovano adesso in quarantena obbligatoria. A Boscoreale finora c’è stata una vittima a causa del Covid-19 e altri sei malati si trovano tuttora tra abitazione ed ospedale.

