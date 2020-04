Coronavirus, secondo morto a Somma Vesuviana: è un 60enne

C’è la seconda vittima del Coronavirus a Somma Vesuviana. Si tratta di un 60enne ricoverato da diversi giorni e che aveva patologie pregresse. Ad annunciarlo in diretta sui social network è stato il sindaco, Salvatore Di Sarno: «Purtroppo ora i morti in città sono due a causa di questo terribile virus. Il nostro concittadino non ha avuto una vita facile, ed ora non c’è più». Il totale dei contagi a Somma Vesuviana è di 23, tra cui due decessi e altrettanti contagiati. La prima vittima risale a Pasqua e si era trattato di un paziente ultraottantenne.

