Coronavirus, quinto contagio a Pollena Trocchia: è un operatore dell’ospizio di Madonna dell’Arco

«Continua lo strascico in cui, gioco forza, la vicenda della Casa di Riposo di Madonna dell’Arco ha coinvolto alcuni nostri concittadini. C’è una nuova comunicazione dell’Asl Napoli 3 sulla la positività al Covid-19 del tampone effettuato ad un nostro concittadino. Le condizioni generali del soggetto non destano al momento preoccupazioni ed è attualmente in isolamento domiciliare». A dirlo è il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito, che aggiunge: «L’Asl, essendo il soggetto coinvolto nella vicenda che ha colpito la casa di riposo di Madonna dell’Arco, aveva già attivato il protocollo previsto per ricostruire i contatti avuti dalla persona risultata positiva e quindi ha già avvertito chi ha avuto, in qualsiasi modo contatto con la persona in questione, per cui, se non siete stati chiamati potete stare tranquilli. L’amministrazione comunale ha già avviato come da prassi le procedure di sua competenza».

