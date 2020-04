Coronavirus, quarto morto a Casalnuovo: abitava nello stabile della macelleria-focolaio

Quarto decesso a causa del Coronavirus in città, sale il numero dei morti e dei contagi nonostante le misure di distanziamento sociale adottate fino ad ora. La vittima si chiamava Giovanni, aveva 65 anni ed era residente a Casalnuovo, in via Napoli, dove si trova anche la macelleria al centro di numerose polemiche da diversi giorni. Inizia così il messaggio del sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia diffuso sui social. Casalnuovo fino ad ora ha registrato 25 casi di contagio di cui 9 guariti e 4 deceduti. I cittadini che risultano ancora clinicamente contagiati sono 12 e di questi una persona è ricoverata in ospedale mentre altri 11 sono in quarantena e rispettano l’isolamento domiciliare.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE