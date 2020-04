Coronavirus, positivo il presidente del “Futsal Terzigno” Michele Annunziata

By

La notizia è stata data attraverso uno stringato comunicato della società di Calcio a 5 del Futsal Terzigno, che tra l’altro stava andando fortissimo nel campionato che si è interrotto a causa del Coronavirus: «Tutta la società e la squadra si stringe attorno al presidente Michele Annunziata ed alla sua famiglia, risultato purtroppo positivo al Covid-19. Non sarà questa battaglia a fermarti, da mastino quale sei tornerai sicuramente più forte. Ti aspettiamo tutti per festeggiare insieme tante altre vittorie. Sei e resterai sempre il faro di questo progetto! Tutta Terzigno è con te». E ancora: «Su comunicazione della famiglia invitiamo tutte le persone a non chiamarlo e mandargli messaggi sul cellulare, ora ha bisogno solo di curarsi e riposare».