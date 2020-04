Coronavirus, paziente di Poggiomarino positivo: trasferito al Cotugno

Ci sarebbe un altro paziente di Poggiomarino positivo al Coronavirus. La notizia arriva da fonti dell’Asl di Salerno ma non è stata ancora confermata dal Coc della città vesuviana che dovrebbe essere informato in giornata. Secondo quanto appreso l’uomo era già ricoverato da alcuni giorni all’ospedale di Sarno, risultando per negativo al tampone. Tuttavia i sintomi influenzali non hanno accennato a sparire, anzi si sarebbero aggravati portando i problemi respiratori tipici del Covid-19. Così è stato effettuato un secondo tampone che ha dato esito positivo. La situazione è piuttosto seria ed è arrivato il trasferimento all’ospedale Cotugno di Napoli specializzato in malattie infettive. Al Martiri del Villa Malta di Sarno è intanto scattato il protocollo per la sanificazione degli ambienti.

