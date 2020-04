Coronavirus, Palma Campania esulta: sta meglio il paziente in terapia intensiva

«Buone nuove dall’ospedale Loreto Mare. Migliorano le condizioni del nostro concittadino contagiato e ricoverato in terapia intensiva». Ad annunciarlo è il sindaco, Nello Donnarumma, in riferimento al bengalese 50enne ricoverato da una decina di giorni in fin di vita e che ora ha buone possibilità di farcela: «Sta reagendo bene alle cure ed è in netto miglioramento. Pare che, nelle prossime ore, gli si possa togliere il respiratore. Attendiamo fiduciosi», conclude il sindaco.

