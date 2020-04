Coronavirus, oggi altri 5 casi nel focolaio di Torre del Greco: i contagi totali sono 68

Sono cinque i nuovi casi di contagio da Covid- 19, rilevati nella giornata odierna, a Torre del Greco e cinque i soggetti però guariti dal virus. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, riunito per il ventisettesimo giorno consecutivo, al termine dell’ultimo aggiornamento con i vertici dell’Asl Napoli 3 Sud. Nel complesso, la situazione registrata sul territorio comunale è di un totale di 68 contagi, di cui dieci vittime e 9 completamente guariti. In 17 sono invece ricoverati in ospedale mentre per 32 è per adesso sufficiente l’isolamento domiciliare. Il Coc fa inoltre sapere che si attende l’esito di altri tamponi effettuati in giornata.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE