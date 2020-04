Coronavirus, negozi chiusi a Somma Vesuviana a Pasqua e Pasquetta: stop alla Fiera

Ordinanza del sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, che continua la sua lotta contro il Coronavirus. In città i contagi sono 20 ed il primo cittadino ha disposto per i giorni 12 e 13 aprile, Pasqua e pasquetta, su tutto il territorio comunale la chiusura di tutti i negozi salvo farmacie e parafarmacie che rispetteranno i soliti orari. Inoltre presso l’area mercatale di Via San Sossio c’è il divieto di svolgimento della “Fiera del martedì in Albis”. Una decisione, quest’ultima, che era nell’aria e su cui mancava soltanto l’ordinanza.

