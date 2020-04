Coronavirus, morte due donne a Pompei: le vittime arrivano a sei

By

Altri due morti di Coronavirus a Pompei nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne ultrasessantenni di cui una aveva contratto il Covid-19 in un ospedale della Campania dove era ricoverata per altre patologie. Anche l’altra vittima aveva patologie pregresse. Nella città mariana le vittime del virus arrivano dunque a sei, un conto davvero molto salato visto il totale dei contagi fermo a 23. Al momento i guariti sono 10 e restano malate altre sette persone di cui nessuna sarebbe in gravi condizioni.