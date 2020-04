Coronavirus, morta un’altra donna in una casa di riposo del Vesuviano

«Nessun contagio segnalato oggi tra i cittadini residenti sul territorio di Ercolano. C’è da segnalare, purtroppo, la seconda vittima ercolanese residente nella casa di riposo di via Rossi. Si tratta di una donna di 93 anni: invito tutti a dire una preghiera per lei ed un forte abbraccio ai suoi familiari», a dirlo il sindaco Antonio Bonajuto, che aggiunge: «Oggi è avvenuta la consegna dei primi buoni spesa ed ho potuto verificare di persona che il tutto si è svolto con grande compostezza, evitando disagi e assembramenti che sarebbero stati pericolosi. Il sistema della telefonata con appuntamento a ogni singolo beneficiario è stato molto laborioso per gli Uffici, ma ha funzionato bene». L’anziana deceduta aveva 93 anni ed era ricoverata in ospedale da qualche giorno.

