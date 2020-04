Coronavirus, morta l’operaia dell’azienda di San Giuseppe Vesuviano: era mamma di 2 figli

Lutto a San Giuseppe Vesuviano e Sarno, le città dove lavorava e viveva l’ultima vittima in ordine di tempo del Coronavirus. Si è spenta infatti nella notte l’operaia 48enne di una nota azienda dolciaria sangiuseppese risultata positiva al Covid-19 ormai oltre dieci giorni fa. Le condizioni della donna, mamma di due figli – e non di 4 come precedentemente riportato – erano subito apparse molto gravi e si era reso necessario il ricovero in terapia intensiva al Loreto Mare di Napoli specializzato per la cura dei pazienti con Coronavirus. Inutili tutti i tentativi di salvare l’operaia che purtroppo non ce l’ha fatta nonostante non avesse patologie pregresse e non fosse in età avanzata. Subito dopo il tampone positivo la linea di produzione dove operava la donna era stata chiusa, ma nessuno dei colleghi con cui lavorava a contatto hanno avuto sintomi del virus ed ormai per loro la quarantena volge verso la fine.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE