Coronavirus, il sindaco di Ottaviano ferma le auto: «Siete in troppi, andate a casa»

È sceso in strada a fare un posto di blocco insieme alla polizia municipale nel centro di Ottaviano ed ha fermato personalmente delle automobili. In alcuni momenti c’era addirittura il traffico e l’ha fotografato: «Non avete capito niente, siete in troppi in strada», ha detto il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, provando a mandare a casa quante più persone possibili mentre i vigili controllavano le autocertificazioni fornite dagli automobilisti. «Questo (nella foto) è il posto di blocco al quale ho partecipato personalmente, insieme alla polizia municipale: è evidente che molte persone non hanno ancora capito che tragedia stiamo vivendo», ha commentato Capasso sui suoi social network.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE