Coronavirus, i muratori del Piano Napoli se ne fregano: denunce in due cantieri

Nonostante le limitazioni e le norme di contenimento del contagio da Coronavirus, c’è chi deve sbarcare il lunario e rischia anche di essere sanzionato pur di lavorare. A Boscoreale, sono stati denunciati due operai intenti a lavorare in un immobile di via Vicinale Ascanio, a due passi dal Piano Napoli Passanti, nella zona di confine tra Boscoreale e Scafati. Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Carmine Bucciero, nel corso di un normale controllo, hanno sorpreso gli operai, non residenti a Boscoreale, intenti nel realizzare alcuni lavori edili abusivi. Oltre alla denuncia, per gli operai è scattata anche la sanzione per le restrizioni in materia di coronavirus e sono ora sottoposti all’obbligo di quarantena per due settimane, insieme con tutto il nucleo familiare.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE