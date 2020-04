Coronavirus, guarito vigile urbano di Sant’Anastasia: festa al Loreto Mare ECCO IL VIDEO

By

Gioia e applausi all’Ospedale Loreto Mare. Un paziente Covid ha lasciato la rianimazione ed è stato trasferito in reparto. L’uomo, 53 anni, un vigile urbano operante a Napoli ma residente a Sant’Anastasia, è apparso in buone condizioni, come dimostra il fatto che abbia salutato il membro del personale che ha ripreso la scena. Il video è stato diffuso dal gruppo “Noi contro la malasanità” con il consenso del paziente.

La buona notizia segue quella della prima dimissione di un paziente dall’ospedale del centro di Napoli, registrata il giorno 11 aprile. L’uomo è negativo ai test e comincia a respirare da solo anche se per qualche giorno avrà ancora il sostegno dell’ossigeno, ma si avvia verso la guarigione completa e presto recupererà le funzionalità polmonari per poi essere dimesso.