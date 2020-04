Coronavirus, guarita la prima paziente di Poggiomarino: oggi torna a casa

Sta per tornare a casa la prima paziente di Poggiomarino affetta da Coronavirus. Dopo poco più di due settimane, ed un po’ di timore per i problemi respiratori iniziali, l’anziana è guarita, risultando negativa al doppio tampone senza più avere sintomi. Insomma, una bella notizia in un periodo difficile per tutti e che vede la completa ripresa di una pensionata ultraottantenne affetta dal Covid-19, dunque una fascia d’età che troppo spesso vede invece morire gli ammalati. Non è il caso, per fortuna della nonnina di Poggiomarino, che invece ha sconfitto il Coronavirus. Una notizia che arriva a poche ore dall’analogo caso della vicina Palma Campania, dove è stata una 72enne ad essere dichiarata guarita dal Virus. Il caso dell’anziana di Poggiomarino è tra i più ricordati in città anche perché si era trattato del primo contagio. Il Covid è stato probabilmente trasmesso anche al suo medico, Roberto Raffaele Giugliano. L’ex sindaco è infatti risultato positivo al successivo tampone ma per fortuna si trova a casa in buone condizioni ed è in via di guarigione.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE