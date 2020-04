Coronavirus, funerali di Sommese a Saviano: multati cinque sindaci ECCO CHI SONO

Dopo le sanzioni per gli esponenti politici presenti all’ospedale di Nola per il minuto di silenzio, arrivano adesso anche le multe per cinque sindaci del comprensorio che si trovavano invece a Saviano per quello che è stato un vero e proprio corteo funebre per il primo cittadino e medico ucciso dal Coronavirus. Secondo quanto apprende Anteprima24.it, sanzioni per 280 euro sono state inflitte ai sindaci di Baiano, Sirignano, Sperone, Mugnano del Cardinale e Avello, quest’ultimo anche presidente della Provincia irpina. Intanto le procure continuano a lavorare sull’inchiesta per epidemia colposa.

