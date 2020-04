Coronavirus, ecco l’elenco aggiornato di tutti i contagi ed i decessi in ogni città vesuviana  

ECCO L’ELENCO DELLE CITTA’: Torre del Greco: 79 positivi e 13 decessi; Castellammare di Stabia: 21 casi e tre decessi; Ercolano: 16 casi e un decesso; Ottaviano: 12 positivi e due decessi; Pompei: 19 casi e tre decessi; Somma Vesuviana: 19 casi; Palma Campania: 5 contagi; Casalnuovo: 11 casi e due morti; Striano: 3 casi; Trecase: due casi; Marigliano: sei contagi ed una vittima; Terzigno: dieci casi e due decessi più uno residente a San Valentino Torio; Sant’Anastasia: 54 casi e 10 morti quasi tutti relativi alla casa di riposo a Madonna dell’Arco; San Giorgio a Cremano 31 casi e sei morti; San Giuseppe Vesuviano: 9 contagi tra cui il sindaco Catapano; Torre Annunziata 5 morti e un decesso; Gragnano: 9 casi; San Sebastiano al Vesuvio: due casi; Massa di Somma un contagio; Volla: sei casi; Pomigliano d’Arco: 12 casi e tre decessi; Nola: 7 casi e due morti; Portici 15 casi e due morti; Poggiomarino: 9 casi; Brusciano: 8 casi; Saviano: due casi tra cui il sindaco Sommese; Boscoreale 6 contagi ed un morto; Pollena Trocchia 5 casi. Tra le città vesuviane risultano avere zero contagi le sole città di San Gennaro Vesuviano e Boscotrecase.

Intanto è di 2.828 soggetti positivi, 186 decessi e 146 guariti, il bollettino aggiornato alla mezzanotte per quanto concerne le conseguenze del Coronavirus in Campania. Sono 21.534 i tamponi effettuati. ? Questo il riparto dei positivi per provincia: – Provincia di Napoli: 1.498 (di cui 657 Napoli Città e 841 Napoli provincia) – Provincia di Salerno: 426 – Provincia di Avellino: 351 – Provincia di Caserta: 279 – Provincia di Benevento: 86 – Altri in fase di verifica Asl: 188 In serata – informa l’unita’ di crisi regionale – sara’ inviato il bollettino aggiornato alle ore 22 di oggi con il totale complessivo dei tamponi e dei positivi del giorno.