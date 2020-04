Coronavirus, ecco la raccolta di fondi con l’arte di Francesco Pascotto

Nel 1980, a seguito del terribile terremoto dell’Irpinia, il gallerista e collezionista Lucio Amelio coinvolse 66 artisti internazionali in uno straordinario progetto chiamato “Terrae Motus” per aiutare le popolazioni colpite dal sisma. Questo evento è ancora oggi ricordato come uno dei progetti artistico/sociali più importanti al Mondo.

Oggi ci troviamo a vivere una situazione terribile che non coinvolge più solo due regioni Italiane ma tutto il mondo con particolare attenzione proprio in Italia dove c’è un enorme bisogno di aiuto per far fronte a questa emergenza.

Proprio da Ercolano, dove Lucio Amelio espose per la prima volta la collezione “ Terrae Motus”, parte il progetto “PANDEMIART”.

Mi chiamo Francesco Pascotto, ho 44 anni e sono di Napoli.

Dopo essermi diplomato presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli ho proseguito l’attività familiare di ottico nutrendo però sempre una forte passione per le attività sociali e per l’Arte.

Ho pensato, così, di coinvolgere artisti affinché donino qualcosa che parli della loro Arte.

Qualsiasi cosa.

Che sia un’opera unica o un multiplo. Un catalogo firmato o un pennello autografato sul manico.

Questi oggetti d’arte saranno messi in vendita per 7 giorni nella sezione dedicata alle aste di beneficenza del sito Ebay.

Il 100% di quanto raggiunto dall’asta (al netto delle commissioni del 2% se verrà scelto Paypal al momento del pagamento) sarà devoluto alla Protezione Civile Italiana.

Numerosi artisti nazionali ed internazionali hanno accettato il mio invito e dimostrato grande umanità.

Marco Lodola, Renzo Nucara, Marco Nereo Rotelli, Cinzia Pellin, Roxy in the Box, Stefano Bressani ma anche gli internazionali Martin Whatson, Kunstrasen ed il simpaticissimo maialino australiano Pigcasso cui la Swatch lo scorso anno dedicò un orologio in serie limitata andato subito sold out.

Ogni giorno ci sono nuove adesioni e contatto nuovi artisti sperando di coinvolgerli.

Dare risalto al progetto “Pandemiart” può essermi certamente d’aiuto in questo e spero che ciò possa avvenire.

Grazie

Francesco Pascotto