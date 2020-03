Coronavirus, ecco il bando per i buoni spesa ad Ottaviano

È arrivato il bando del Comune di Ottaviano per ottenere i buoni spesi erogati dal Governo per chi dalla crisi sanitaria del Coronavirus è passato a quella economica. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposito elenco stilato dal Settore comunale delle Politiche Sociali. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto di quanto dichiarato dall’istante nella apposita domanda come predisposta dal settore, nel quale dovrà essere autocertificato, ai sensi della vigente normativa in materia, di non avere immediate risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per l’invio istanze di parte dei singoli cittadini a mezzo Pec, all’indirizzo servizisociali.ottaviano@pec.it o con presentazione a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente nelle sedi della Casa Comunale, della sezione distaccata di San Gennarello o ancpra presso il Comando di Polizia Municipale. La somma totale disponibile per Ottaviano è di 227.162,56. Il bando è consultabile sul sito web del Comune.

