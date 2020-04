Coronavirus, due pazienti estubati: operatori sanitari negativi ai test

Arrivano buone notizie dall’ospedale di Boscotrecase, denominato Covid Hospital. Secondo quanto ha comunicato in via ufficiosa l’Asl Napoli 3 Sud è da due giorni che non si registrano nuovi decessi all’interno della struttura. Inoltre due pazienti sono stati estubati, mentre altri due sono passati dalla terapia intensiva a quella sub intensiva e, quindi, sono in fase di miglioramento. Effettuati anche i tamponi veloci sul personale. Alla prova del sangue nessuno tra medici ed infermieri è risultato contagiato.

