Coronavirus, due nuovo contagi a Cercola: sono padre e figlio

Due nuovi casi di contagio da Covid-19 in città. Si tratta dei figli di una coppia nella quale entrambi i genitori erano già risultati positivi al Coronavirus nelle scorse ore. Figli e madre sono attualmente a casa, in condizioni non preoccupanti. Il padre è invece in ospedale, ma anche lui fortunatamente non versa in gravi condizioni. «Speriamo che questa famiglia quanto prima riesca a vincere questa battaglia. Certo non è semplice per loro, ma è una situazione che si può creare: quando c’è un contagio in un nucleo familiare è facile che il virus colpisca anche agli altri familiari conviventi» ha detto il sindaco cercolese Vincenzo Fiengo, testimoniando vicinanza alla famiglia e sottolineando come i quattro componenti del nucleo siano gli unici attualmente positivi al Covid-19 a Cercola. «Forse la situazione non è chiara a tutti. Non solo a Cercola, ma un po’ ovunque molte persone escono in strada, forse anticipando quella seconda fase che ora appare imminente, senza però capire che anche questa nuova fase non sarà semplice, anzi sarà altrettanto delicata come il periodo che stiamo vivendo» ha concluso la fascia tricolore del comune alle porte di Napoli.

