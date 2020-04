Coronavirus: da Besana pacchi alimentari alle famiglie di San Gennaro, Palma, Striano e Nola

Il Gruppo Besana, fortemente legato al contesto sociale dal quale opera sin dalla sua fondazione, ha deciso di donare 1.000 pacchi contenenti pasta, olio, pomodori, legumi, e naturalmente frutta secca, prodotti da aziende aderenti al Consorzio Tradizione Italiana del quale fa anch’esso parte, a persone bisognose residenti nei comuni del territorio campano in cui ha sede. “È un piccolo gesto per cercare di stare vicino a chi, in questo periodo, si trova maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza che stiamo vivendo” spiega Vittoria Calcagni, responsabile delle Relazioni Esterne del Gruppo Besana, realtà leader a livello europeo nella produzione di frutta secca.

I pacchi, che conterranno al loro interno anche alcuni prodotti pasquali, verranno consegnati attraverso la Protezione Civile nei comuni di San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Striano, Sarno e Nola. “Stiamo vivendo un momento di grande emergenza nazionale, unico nella storia del nostro Paese, a causa della pandemia causata dal coronavirus Covid-19. A questo proposito desidero ringraziare tutti i collaboratori della nostra azienda per l’assidua collaborazione, il senso di responsabilità e il supporto che stanno mettendo in campo in questo momento – continua Vittoria Calcagni – L’impegno congiunto di tutti ci permette di dare continuità alla filiera alimenta-re, centrale di questi tempi, a supporto di tutta la nostra comunità. Stiamo lavorando con grande energia per dare il nostro contributo e la massima collaborazione ai nostri fornitori e ai nostri clienti, nel rispetto di tutti i protocolli”.

Il Gruppo Besana, sin dall’inizio dell’emergenza in atto, ha provveduto tempestivamente a mettere in atto tutti i provvedimenti previsti dal Ministero per la tutela della salute e ad assicurare la sua operatività produttiva. “Abbiamo attivato tutte le procedure per consentire a dipendenti e collaboratori di poter lavorare in sicurezza, definendo una serie di misure che hanno l’obiettivo di minimizzare il contagio da Coronavirus Covid-19. Inoltre, grazie alla definizione e implementazione di uno specifico business continuity plan, Besana oltre ad assicurare la regolare prosecuzione di tutte le sue attività produttive, è in grado di garantire spedizioni in totale sicurezza: le consegne, in questo momento, sono regolari e il polo logistico di Interporto Nola consente trasporti multi-modali su gomma, via treno e via nave”.

La produzione e commercializzazione di alimenti essenziali per una corretta alimentazione sono ancor più necessari in questo momento, e tra questi la frutta secca, grazie al suo alto contenuto di minerali (magnesio, rame, fosforo, zinco e ferro) e vitamine (niacina, tiamina e Vitamina E), ne è parte integrante svolgendo un ruolo fondamentale per il benessere di ognuno di noi.

“Siamo convinti che l’approccio migliore, non solo per resistere in momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo, ma anche per guardare al futuro con serenità e voglia di ricominciare, sia quello della collaborazione e dello spirito di squadra – conclude Pino Calcagni, presidente di Besana – È un atteggiamento che ci ha sempre orgogliosamente contraddistinto e ci ha consentito di ottenere i risultati che tanti clienti ovunque nel mondo ci hanno sempre riconosciuto, gratificando l’impegno e il lavoro quotidiano di ognuno di noi. Dobbiamo continuare così, orgogliosi di quello che stiamo facendo tutti insieme”.